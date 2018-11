Gemengd beeld op Wall Street

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur een fractie lager op 25.386 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,4 procent tot 2737 punten en technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij op 7254 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zou gesproken hebben met de Chinese vicepremier Liu He over het handelsconflict tussen de landen. Naar verluidt brengt Liu op korte termijn een bezoek aan Washington om verder te praten. Uit Europa kwamen daarnaast berichten over een conceptovereenkomst in het brexit-overleg tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië.

Dalende olieprijzen

Industrieconcern Caterpillar ging aan kop in de Dow met een plus van 2,6 procent. Oliereus ExxonMobil hoorde juist bij de verliezers. Het aandeel zakte 1,4 procent. De olieprijzen daalden dinsdag voor de twaalfde dag op een rij. Een vat Amerikaanse olie kostte 6,3 procent minder op 56,13 dollar. Brentolie zakte 6 procent in prijs, tot 65,87 dollar per vat.

Landen van oliekartel OPEC kondigden eerder plannen aan om de productie te verlagen om daarmee de prijs te stutten. Dit is tegen het zere been van president Donald Trump, die lage olieprijzen als een zegen ziet. Volgens hem zouden de prijzen, gelet op de huidige voorraden, nog verder moeten dalen.

Verhoogde prognoses

Beleggers reageerde verder op de resultaten van doe-het-zelfketen Home Depot (min 0,2 procent). Het bedrijf verhoogde zijn prognoses voor het hele jaar. Vleesverwerker Tyson Foods kwam met een teleurstellend kwartaalbericht en zakte zo'n 6 procent. Maker van auto-onderdelen Advance Auto Parts overtuigde wel en won ruim 9 procent.

De euro was 1,1267 dollar waard, tegen 1,1285 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.