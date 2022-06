Nu al vrees voor uitstel van invoering beoogde opvolger spaartaks

Dat blijkt uit een technische briefing over de nieuwe vermogenstaks die Financiën maandag in de Tweede Kamer heeft gegeven. De coalitiepartijen hebben in hun akkoord afgesproken om vanaf 2025 vermogen op werkelijk rendement te gaan heffen. Maar het ministerie loopt nu al ’achter op de oorspronkelijke planning’, vertelt Financiën-ambtenaar Jan Melsen in de Kamer. „Het nieuwe box 3-stelsel kent, ondanks de gemaximaliseerde inzet, grote uitdagingen om het tijdig en degelijk te implementeren.”

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) wil vanaf 2025 een zogenoemde vermogensaanwasbelasting invoeren. Daarin betalen mensen taks over het daadwerkelijk behaalde ’inkomen’ uit hun vermogen, zoals rente en dividend. Maar ook over de waardestijging van bijvoorbeeld een aandelenportefeuille of vastgoed.

Het ministerie van Financiën heeft vorig najaar laten onderzoeken dat het haalbaar moet zijn om die nieuwe vermogenstaks per 2025 in te voeren, maar ruim een maand later haalde de Hoge Raad de huidige taks keihard onderuit. Dat bezorgt de fiscus bakken met extra werk: spaarders moeten gecompenseerd worden en om de belasting te kunnen blijven heffen moet er noodwetgeving komen.

Die tegenvallers dreigen ten koste te gaan van een tijdige invoer van de nieuwe box 3-belasting. De voorwaarde van de strakke planning was dat er ’geen extra werkzaamheden zouden zijn’, vertelt Melsen. „En met het arrest van de Hoge Raad weten we allemaal welke extra werkzaamheden er dit halfjaar allemaal verricht zijn.” Er komt daarom een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van planning.

Zorgen in de Kamer

Het baart de Tweede Kamer maandagmiddag zorgen. „Het is nog best een strak schema”, ziet D66-Kamerlid Romke de Jong. Pieter Omtzigt vraagt zich af wat het ’realistische tijdpad’ is: „Liggen we nog op koers of zijn we er al uitgewaaid?” Die vraag kan ambtenaar Melsen nog niet beantwoorden, maar hij geeft aan dat er mogelijk wel andere ict-reparaties moeten blijven liggen om 2025 te halen: „Als de keuze wordt gemaakt dat andere werkzaamheden een lagere prioriteit krijgen, komen extra resources vrij. Dan moeten we echt kijken of het tijdpad dat dan resteert voldoende is.”

Er zijn daarnaast ook nog zorgen over de tijdelijke noodwetgeving die wordt opgetuigd om nog wel vermogenstaks te kunnen heffen tot de overgang naar het nieuwe stelsel. „Daar zitten nadelen aan”, geeft Groot op vragen van CU-Kamerlid Pieter Grinwis aan. Zo kunnen beleggers vlak voor de peildatum hun beleggingen verkopen en het geld op de spaarrekening zetten, waarover ze minder hoeven te betalen, om dat meteen daarna weer terug te draaien. En bij de tijdelijke wetgeving is er ook weer het risico van rechtszaken, omdat beleggingen ongeacht hun daadwerkelijke rendement allemaal hetzelfde worden aangeslagen. „Daar zit nog een juridische kwetsbaarheid”, zegt ambtenaar Groot. „Dus of dit 2 of 3 jaar stand kan houden, is ook nog een black box.”