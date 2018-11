Pon voert belang in fietsenmaker Accell op

Almere - Handelshuis Pon heeft dinsdag zijn belang in fietsenbedrijf Accell flink vergroot, door op de beurs alvast ruim 831.000 aandelen te kopen voor gemiddeld 18,80 euro per stuk. Daarmee heeft het bedrijf achter onder meer fietsenmerk Gazelle al 8,2 procent van Accell in handen.