Fugro wil winstgevendheid sterk verbeteren

De strategie heeft de naam 'Path to Profitable Growth' en bevat doelstellingen voor de periode 2021-2023. Fugro mikt daarbij op een rendement op aangewend kapitaal (roce) van 10 tot 15 procent, een brutowinstmarge (ebit) van 8 tot 12 procent en een vrije kasstroom van 4 tot 7 procent van de omzet. De onderneming denkt dat de omzet op middellange termijn zal groeien naar 2 miljard tot 2,5 miljard euro.

In 2017 had Fugro nog te maken met een negatieve winstmarge van 3,5 procent en werd een omzet gedraaid van bijna 1,5 miljard euro. In de eerste helft van 2018 wist Fugro er een positieve marge van 0,5 procent uit te persen.

Drie pijlers

Fugro stelt dat de strategie is gebaseerd op drie pijlers: het profiteren van het marktherstel bij energie en infrastructuur, verschil maken dankzij digitale oplossingen en het toepassen van ervaring en kennis in nieuwe groeimarkten.

In een toelichting sprak topman Mark Heine dat Fugro dit jaar de wind in de zeilen heeft, dankzij de aantrekkende olie- en gasprijzen en de aanhoudende groei in de offshore windmarkt. Dit biedt volgens hem ruime mogelijkheden voor Fugro, dat naar eigen zeggen goed is gepositioneerd om van deze trends te profiteren.

Omzet aanjagen

Wel is het volgens Heine duidelijk dat de prestaties verder moeten worden verbeterd. Daarbij richt het bedrijf zich dus op volumegroei, met het opkrikken van de marges en meer efficiëntie door bijvoorbeeld digitalisering en de inzet van robotica.

Heine liet verder weten dat de omzet de komende tijd zal worden aangejaagd door een groter werkvolume en stijgende prijzen. Het bedrijf denkt dat bij het huidige marktaandeel de omzetprognose haalbaar zal zijn, gezien de verwachte toekomstige groei van de markten waarin Fugro opereert. Overnames worden niet uitgesloten. Het is de bedoeling dat bij alle onderdelen van Fugro de marge snel wordt verbeterd. Grote reorganisaties en banenverlies worden niet voorzien door het bedrijf uit Leidschendam.