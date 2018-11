'Brexit en Italië in focus op beurzen'

Het Britse kabinet buigt zich over een conceptovereenkomst met de EU over het Britse vertrek uit de Europese Unie. Het is nog onduidelijk of de Britse premier Theresa May de steun heeft van haar hele ministersploeg. Eerder zijn meerdere bewindslieden opgestapt uit protest tegen haar brexitstrategie.

De Italiaanse regering liet weten vast te houden aan de belangrijkste punten van haar omstreden begroting, waaronder een tekort van 2,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Volgens premier Giusseppe Conte wordt er getornd aan de groei- en begrotingsdoelstelling voor volgend jaar.

Accell

Op het Damrak kwam Fugro met een update van de strategie. De bodemonderzoeker wil zijn winstgevendheid op de middellange termijn sterk verbeteren, met een duidelijke groei van de omzet. De onderneming denkt dat de omzet op middellange termijn zal groeien naar 2 miljard tot 2,5 miljard euro. In 2017 werd een omzet gedraaid van bijna 1,5 miljard euro.

Ook Accell blijft in de schijnwerpers staan. Handelshuis Pon heeft zijn belang in het fietsenbedrijf flink vergroot, door op de beurs ruim 831.000 aandelen te kopen voor gemiddeld 18,80 euro per stuk. Daarmee heeft Pon al 8,2 procent van Accell in handen. Accell steeg dinsdag ruim 25 procent nadat Pon liet weten een belang van maximaal 20 procent in de fietsenmaker te willen nemen.

Overnames

Aan het overnamefront kondigde chemicaliëndistributeur IMCD aan branchegenoot Aroma in India te kopen. Een overnamebedrag werd niet bekendgemaakt. Aroma, dat bestaat uit Aroma Chemical Agencies en Alchemie Agencies, heeft een jaaromzet van 26 miljoen euro.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index won 0,7 procent tot 529,61 punten en de MidKap steeg 0,6 procent tot 733,02 punten. Parijs en Frankfurt klommen tot 1,3 procent. Londen eindigde vlak. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.286,49 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent en technologiegraadmeter Nasdaq bleef ongewijzigd.

De euro noteerde op 1,1294 dollar, tegen 1,1285 dollar een dag eerder. De olieprijzen daalden verder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 55,51 dollar. Een vat Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 65,39 dollar.