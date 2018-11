Duitse economie krimpt

Volgens het statistiekbureau kwam de krimp uit op 0,2 procent, tegen een groei van 0,5 procent in de tweede driemaandsperiode van het jaar. Economen hadden in doorsnee op een achteruitgang met 0,1 procent gerekend. Op jaarbasis ging de grootste economie van Europa met 1,1 procent vooruit, tegen 2,3 procent in de voorgaande periode.

De Duitse economie ondervindt tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen waardoor de export van het land onder druk is komen te staan. Verder heeft de Duitse auto-industrie last gehad van de nieuwe emissie-eisen waardoor de productie werd verstoord. Ook zijn de consumentenbestedingen in Duitsland minder sterk.

De Duitse regering rekent vooralsnog voor heel 2018 op een economische groei met 1,8 procent. In 2017 ging de economie van Duitsland met 2,2 procent vooruit.