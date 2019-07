Lufthansa: geen 'Greta-effect' op luchtvaart

"We zien geen terughoudendheid, zelfs het tegenovergestelde", zei Spohr in een interview met de Neue Zürcher Zeitung. "De discussie over de klimaatverandering leidt niet tot terughoudendheid. Mensen willen vliegen."

Volgens Spohr wordt de reputatie van de luchtvaart verpest door prijsvechters die voor een appel en een ei tickets aanbieden. "Zij maken onze sector tot mikpunt van kritiek en verstoppen het luchtruim, omdat een kunstmatige vraag wordt gestimuleerd die niet zou bestaan als er realistische prijzen zouden bestaan."