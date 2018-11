Beurs: Verzekeraars leggen veerkracht AEX aan banden

De AEX-index eindigde 0,5% lager bij een stand van 527,11 na een tussentijdse dagpiek van net boven de 530 punten. De hoofdgraadmeter dook aanvankelijk nog naar een dieptepunt van 522 punten. De AMX daalde 1% naar 724, punten.

Elders in Europa hielden de beurzen het ook niet droog na een flink herstel eerder op de dag. De CAC-40 in Parijs zakte 0,7% , de DAX ging 0,4% achteruit.

Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, schrijft de geleidelijke verbetering van het sentiment na de sombere start onder meer toe aan de veel beter dan verwachte resultaten van het Chinese technologie bedrijf Tencent. Hij wijst er op dat de sterk meevallende gang van zaken bij het concern dat in belangrijkheid vergelijkbaar is met techreuzen, zoals Apple een steun in de rug gaf voor het brede sentiment.

De meevallende Amerikaanse inflatiecijfers droegen eveneens om het bedruktheid wat te temperen, stelt Nijkamp. „De kerninflatie in de VS steeg vorige maand iets minder dan verwacht, waardoor de Amerikaanse centrale bank mogelijk een iets minder aggressieve toon kan gaan aanslaan.”

Bij de start van de handel zorgde Duitsland nog voor een kater bij beleggers. De Duitse economie vertoonde meer krimp dan werd verwacht. Volgens ING zat de markt al op een tegenslag te wachten na dit slechtste kwartaal sinds de eerste drie maanden van 2013. Ook in Nederland zwakt economische groei af, meldde het CBS.

Verder zij alle ogen gericht op Londen. Het Britse kabinet buigt zich over het voorlopige brexit-akkoord dat de voorgaande dag tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie werd bereikt. Nijkamp benadrukt dat May nog een lange weg te gaan heeft voordat alle brexit-lichten op groen staan. „Vooral in december zal May alle zeilen moeten gaan bijzetten om de brexit-deal door het Britse parlement te loodsen.”

De weigering van Italië om zijn begrotingsvoorstel aan te passen, kwam niet als een verrrassing, stelt Nijkamp. „Het is afwachten hoe het gesteggel tussen Brussel en Italië zal gaan aflopen, maar op de obligatiemarkt werd er vooralsnog nauwelijks gereageerd. ”

Bij de hoofdfondsen hadden de verliezers licht de overhand. De verzekeraars verbleven in de achterhoede in reactie op de dalende rentestanden op de obligatiemarkten. NN Group koerste 2,1% lager, terwijl Aegon 1,6% in waarde kwijtraakte.

Zakenbank Jefferies bleef positief over Ahold Delhaize (-1,3%), dat gisteren miljardeninvesteringen aankondigde op zijn beleggersdag in New York. Het advies blijft ’houden’ bij een koersdoel van €21.

Het zwaarwegende oliefonds RD Shell zag 1% van de koers afbrokkelen. Randstad gleed 1,3% onder het vorige slot.

Altice Europe daarentegen kon op kopersinteresse rekenen. Het aandeel van de Franse kabelaar won 1,1%. Koploper AkzoNobel boekte een winst van 1,6%. Voor KPN werd 1% meer neergelegd.

Bodemonderzoeker Fugro verstevigde de koppositie met een koerssprong van 4,7%. De bodemonderzoeker schroefde zijn winstverwachtingen op vanwege herstel in markten. PostNL (+1%) had ook de wind aardig in de rug.

Adyen kreeg een dreun van 9,5% om de oren. Beleggers deden het aandeel van de betalingsverwerker massaal van de hand in reactie op de teleurstelling dat het fonds niet wordt opgenomen in de toonaangevende indices van samensteller MSCI.

Chemicaliëndistributeur IMCD (-0,7%) meldde branchegenoot Aroma in India te kopen. SBM Offshore liet 2,7% liggen.

Bij fietsenproducent Accell (+0,3%) dat de voorgande dag nog vleugels kreeg heeft handelshuis Pon zijn belang flink vergroot. Daarmee heeft het een sterke positie binnen het concern verkregen als minderheidsaandeelhouder, tipt ING.

Bij de lokale fondsen liep Stern Group na zijn kwartaalupdate tegen een min van 1,7% aan. De grootste genoteerde Nederlandse autodealer had last van strengere regels voor uitstoot van auto’s.

