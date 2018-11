Cadeaubon blijft langer geldig

Een CDA-voorstel daartoe, waar deze krant eerder over schreef, is aangenomen door de Kamer.

Bedrijven hebben nu al de vrijheid om de bonnen die ze uitgeven een langere geldigheid mee te geven dan die minimale één jaar. Maar dat doen ze nog lang niet allemaal. Om ervoor te zorgen dat alle cadeaukaarten langer geldig zijn, wordt de minimumtermijn nu dus verdubbeld.

„Op het moment dat je een cadeaukaart koopt of krijgt, moet je ervan uit kunnen gaan dat deze lang geldig is. Een jaar is dan ook veel te kort”, vindt CDA-Kamerlid Joba van den Berg. Zij denkt dat de wetswijziging die de Kamer nu aan het kabinet vraagt, uiteindelijk ook goed is voor de ondernemers. Mensen krijgen door de langere garantie immers meer vertrouwen in hun cadeaukaarten en zullen ze, denkt de CDA’er, weer vaker aanschaffen.