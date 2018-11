’Huizenprijzen minder hard omhoog’

De prijzen stijgen niet meer waar je bij staat. Ⓒ Ronald Bakker

UTRECHT - De huizenprijzen in Nederland zullen volgend jaar gemiddeld minder hard stijgen. Economen van de Rabobank voorspellen in een nieuw rapport over de woningmarkt een stijging van circa 6 procent. Eerder gingen ze uit van 7 procent hogere prijzen in 2019.