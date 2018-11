CBS: Economische groei zwakt af

Een kwartaal eerder groeide de Nederlandse economie nog met 0,7%. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen is de afzwakkende groei het gevolg van de dalende investeringen. ,,En dat heeft te maken met de activiteiten in de bouw. De grote inhaalslag in die sector is geweest, we zien dat er minder wordt gebouwd.”

Van Mulligen stelt verder dat de forse afzwakking van de economische groei incidenteel is. ,,We gaan nog steeds uit van een groei van rond de 3 procent op jaarbasis. Dit kwartaal is vooralsnog incidenteel. De vertrouwensindicatoren zijn nog steeds positief, dus we hoeven ons geen zorgen te maken.”

Consument helpt

De lichte groei in het afgelopen kwartaal is vooral te danken consumptie van huishoudens en de buitenlandse handel.

Zo hebben consumenten ruim 2% meer besteed dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Zij gaven vooral meer uit aan auto’s, elektrische apparaten en aan diensten zoals horeca, vervoer en communicatie.

De investeringen zijn toegenomen met 2%, een kwartaal eerder was dat nog 5%. Er werd vooral geïnvesteerd in woningen, bedrijfsgebouwen, personenauto’s en machines. Verder hebben bedrijven meer uitgegeven aan vrachtwagens, opleggers en dergelijken.

De export groeide ook met 2%. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd.

