Column: Brexit: Deal! Of toch niet?

Na maandenlange onderhandelingen hebben de Europese Unie en de Britse premier Theresa May eindelijk een akkoord bereikt over de Brexit. De details van de scheiding zijn nog niet bekend. Die legt May vandaag eerst aan de leden van haar regering voor. De Britse ministers krijgen dan de kans om hun steun uit te spreken, of om anders ontslag te nemen. Er is een goede kans dat (bijna) het volledige kabinet zich achter de premier schaart. Het Britse pond veerde dinsdag na het uitlekken van het akkoord met bijna een procent op ten opzichte van de euro. Daarna is een deel van de winst echter razendsnel verdampt.

Op het verkeerde been

De valutamarkt laat zich niet op het verkeerde been zetten: het akkoord met de Europese Unie is een mooie opsteker, maar de echte Brexit-strijd moet nog losbarsten. Die wordt straks gevoerd in het Britse parlement. Het is maar zeer de vraag of het May lukt om de 320 stemmen te halen die ze nodig heeft om het akkoord door het Lagerhuis te loodsen. Haar partijgenoten die inzetten op een harde Brexit krijgt ze ongetwijfeld niet mee. Die zullen zich hard verzetten tegen de concessies die ze ongetwijfeld aan de EU heeft moeten doen om ruim voor Brexit-dag (29 maart) toch tot een akkoord te komen.

Groot vraagteken

Het grootste vraagteken is echter de regeling die May heeft getroffen over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. De EU gaat onder geen beding akkoord met de komst van grensposten en controles. Aan de andere kant zet de Noord-Ierse regeringspartij DUP nooit een handtekening onder een akkoord waarbij die controles tussen Noord-Ierland en het hoofdeiland plaatsvinden. De grote vraag is dus of May een magische tussenoplossing heeft gevonden, of dat ze akkoord gaat met een tussenoplossing waarbij het land nog tot 2020 binnen de Europese douane-unie valt. In dat geval leidt dat tot een storm van kritiek van pro-Brexit kabinetsleden.

Riskante gok

Als het May lukt om steun te krijgen van het kabinet voor het akkoord, is de kleine pond-opleving van dinsdag een voorbode voor een veel grotere beweging. Zover is het nog lang niet. Als het plan wordt afgeschoten door het Lagerhuis, is de chaos pas echt compleet. In dat geval moet May opnieuw de onderhandelingen aangaan met de EU. De kans is groot dat ze dan opstapt en er nieuwe verkiezingen komen. Ondertussen tikt de tijd dan door richting 29 maart. May hoopt erop dat Britse politici die chaos liever willen vermijden. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren wijzen echter uit dat dit een heel riskante gok is.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valutaontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.