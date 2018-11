'Geen grote verrassingen bij strategie Fugro'

Fugro kwam met doelstellingen voor rendement, marge en kasstroom voor de periode 2021-2023. Daarnaast verwacht het bedrijf dat de omzet zal stijgen naar 2 miljard tot 2,5 miljard euro. Volgens NIBC verandert er al met al weinig bij Fugro, al was er op iets meer gerekend. Er werden geen ingrijpende besluiten genomen, aldus de bank.

ING is eveneens vrij neutraal gestemd over de strategische update. Fugro blijft volgens de bank profiteren van de hogere investeringen in de olie- en gasmarkt in de komende jaren, met een scherpe winststijging voor de onderneming tot gevolg.

NIBC heeft een buy-advies met een koersdoel van 20 euro voor Fugro. Bij ING staat het advies ook op buy, met een koersdoel van 15,10 euro. Het aandeel Fugro noteerde woensdag omstreeks 09.40 uur een min van 0,4 procent op 10,27 euro.