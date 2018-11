Containerreus Maersk in rustiger vaarwater

De opbrengsten zitten over de hele linie in de lift, zo laat het concern weten. De totale omzet kwam in het derde kwartaal uit op 10 miljard dollar, tegenover 7,7 miljard een jaar eerder. Die verbetering geeft Maersk het vertrouwen de verwachtingen wat te verhogen. Voor het hele jaar wordt nu gerekend op een bedrijfsresultaat (ebitda) van 3,6 miljard tot 4 miljard dollar.

De containergigant heeft erg te lijden van de wereldwijde handelsoorlog. Het bedrijf is goed voor een vijfde van alle over zee vervoerde goederen ter wereld.