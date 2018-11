'Sterke positie Pon bij Accell'

Pon maakte dinsdag bekend een belang van maximaal 20 procent in Accell te willen nemen. Biedprijs op de aandelen Accell is 19 euro per stuk. Inmiddels bezit Pon al meer dan 8 procent van Accell. Overigens probeerde Pon vorig jaar Accell geheel over te nemen voor 33 euro per aandeel, maar dat bod werd afgewezen.

Pon heeft naar eigen zeggen de intentie om voor de langere termijn aandeelhouder te worden van Accell, dat heeft aangegeven om de tafel te gaan zitten met het handelshuis. ING stelt sterk te geloven dat Pon nog steeds interesse heeft in een volledige overname van Accell. Al met al blijft ING voorzichtig rond Accell, in afwachting van de stappen die worden gezet om de prestaties te verbeteren. Het advies is hold en het koersdoel staat op 19 euro.

Advies

Bank Degroof Petercam verhoogde het advies op Accell naar hold van reduce en voerde het koersdoel op van 17 euro naar 18,75 euro. Ook deze kenners denken niet dat met het verkrijgen van een belang van 20 procent het eindspel al is gespeeld. Het partiële bod is ,,een slimme manier'' van Pon om een voet tussen de deur bij Accell te krijgen, en mogelijk een zetel bij de commissarissen, om te kijken hoe de zaken zich bij het bedrijf ontwikkelen.

Het aandeel Accell noteerde woensdag omstreeks 12.05 uur een kleine winst op 19,06 euro.