Wat houdt Brexit-deal in voor Nederlandse bedrijven?

Wat is een douane-unie?

Een douane-unie is een samenwerking tussen landen waarmee ze vrij verkeer van goederen regelen. Ook werken ze samen in handelsafspraak met andere landen. Landen in een douane-unie hanteren dus dezelfde import- en exporttarieven ten opzichte van landen buiten die samenwerking.

Hoe is de Europese douane-unie ontstaan?

De zes oprichters van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), Nederland, Belgie, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Italië, vormden in 1968 een douane-unie. Het was een vervolgstap op de vrijhandelszone die deze landen al vormden. De douane-unie was de basis voor de interne markt waarmee vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal werd geregeld.

Hoe bijzonder is het dat de EU met andere landen, zoals straks het Verenigd Koninkrijk, zo’n innige samenwerking aangaat?

De Europese Unie heeft met tal van landen meer en minder intenstieve relaties. Met name Europese landen die geen EU-lid zijn hebben zeer innige handelsbanden met de EU.

Met welke landen heeft de EU nu al een douane-unie?

Turkije, San Marino en Andorra vormen met de EU een douane-unie. Met Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland vormt de EU de Europese Vrijhandelsassociatie. Met de eerste drie landen heeft de EU een vrijhandelszone (de Europese Economische Ruimte), geen douane-unie. Dit betekent dat er wel vrijhandel is tussen deze landen en de EU, maar dat Noorwegen, Liechtenstein en IJsland nog steeds zelf bepalen hoe de handel met derde landen eruit ziet.

Wat zou voordeel zijn voor handel tussen EU en VK van een douane-unie?

Daarover zegt Peter Van Elsuwege, Gentse hoogleraar EU-recht: „Het grote voordeel is dat er dan ook na Brexit geen invoerrechten moeten betaald worden en er geen nieuwe doauaneformaliteiten zullen nodig zijn in de handel tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Bovendien lost dit ook het probleem van Noord-Ierland op, aangezien er dan geen douanecontroles nodig zullen zijn op de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.”

Is het ook goed nieuws voor het Nederlandse bedrijfsleven?

Jazeker. Winand Quaedvlieg, Europa-expert van het Brusselse kantoor van werkgeversorganisatie VNO-NCW reageert dan ook positief op het nieuws: „Het zou goed nieuws zijn als de Britten (tijdelijk) lid blijven van de douane-unie als ze tijdens de overgangsfase geen akkoord bereiken over de toekomstige handelsrelatie. Wij hebben daar altijd voor gepleit en dit is een belangrijke stap.”

Is alle rompslomp rondom handel tussen Nederland en de Britten dan voorkomen?

Dat is nog maar de vraag, stelt Quaedvlieg van VNO-NCW: „Een douane-unie lost niet alle grensproblemen op voor ondernemers. Dan hou je namelijk wel controles op zaken als veiligheid, gezondheid en milieu aan de grens.”

Wat moeten ondernemers nu doen?

Niet op hun lauweren rusten, zo luidt het advies van VNO-NCW. „Het is hoopgevend dat de Britse en EU-onderhandelaars er uit lijken te zijn”, zegt Quaedvlieg. „Nu is het belangrijkste dat premier May dit eerst ongeschonden door haar kabinet loodst en vervolgens door het parlement. Ondernemers moeten er nog altijd rekening houden dat het spaak kan lopen en uitmondt in een ’no-deal’. Ons advies blijft dan ook: ’hope for the best, prepare for the worst’, hoop op het beste, hou rekening met het slechtste.”