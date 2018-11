Bitcoins voor in de schoen

De cadeaubonnen die uitgegeven worden door cryptocurrency-platform Coingarden zijn verkrijgbaar vanaf €15. Om het Cryptokado-tegoed in te wisselen, moeten ontvangers een account aanmaken op Coingarden. Het bedrijf benadrukt dat voor de aankoop geen technische kennis vereist is. „Zelfs je opa kan het”, aldus Wouter Vonk, co-founder bij Coingarden. Maar mocht het cadeau toch niet in de smaak vallen, dan is het ook mogelijk het tegoed in normale euro’s op je bankrekening te laten storten.

„Met Cryptokado willen we de drempel verlagen voor mensen die graag bitcoins zouden willen hebben, maar eigenlijk niet zo goed weten waar te beginnen. Met onze cadeaukaart heb je binnen vijf minuten een account en je eigen cryptoportefeuille,” aldus Vonk. „En het is weer iets anders dan het gebruikelijke staatslot. Bovendien blijft dit ook na 31 december spannend”, zegt hij met een knipoog.