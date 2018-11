'Adyen onderuit door MSCI-verrassing'

Op de Amsterdamse beurs zakte het aandeel van betaalbedrijf Adyen woensdag tot 11 procent. Dat is het grootste dagverlies sinds 23 oktober. De marktkenner wees ook op het relatief lage aantal vrij verhandelbare aandelen. Dat percentage bedroeg bij de beursgang in juni dit jaar slechts zo'n 13 procent en ligt na de secundaire aanbieding van aandelen in september net iets onder 22 procent.

Adyen stond omstreeks 11.30 uur 9,1 procent lager op 538,50 euro en was daarmee met afstand de grootste daler bij de middelgrote fondsen.