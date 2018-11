Parkeersysteem TKH voor Mall of America

Er werden geen financiële details gemeld over de opdracht. Met behulp van de nieuwste oplossing van Park Assist van TKH wordt de verkeersstroom bij de Mall of America in de staat Minnesota beter geregeld. Het winkelcentrum trekt jaarlijks meer dan 40 miljoen bezoekers en telt meer dan 15.000 parkeerplaatsen.

