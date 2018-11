Rutte schuift opnieuw aan bij pensioenoverleg

Maandagavond was Rutte ook al bij het pensioenoverleg, net als minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Het feit dat Rutte zich intensief met het overleg bemoeit, geeft aan dat het in een cruciale fase zit. Woensdagavond zou er een ingelaste bijeenkomst zijn van het ledenparlement van het FNV.

Woensdagavond is er tevens een bijeenkomst van het ledenparlement van FNV. De vakbond praat de eigen achterban dan bij over de voortgang in het pensioenoverleg. Volgens een zegsman van FNV gaat het om een bijpraatsessie, zoals die in dit dossier vaker plaatsvinden. Er worden nog geen knopen doorgehakt. Als er uiteindelijk een pensioenakkoord komt, dan zal het ledenparlement van FNV hierover stemmen.

Pijnpunten

De stijging van de pensioenleeftijd is een van de pijnpunten waarover nog overeenstemming moet worden bereikt. Ook over de compensatie voor mensen die overgaan van het oude naar het nieuwe pensioenstelsel bakkeleien de partijen nog.

Het kabinet is de werkgevers en vakbonden op een paar punten tegemoet gekomen. Zo is het bereid de pensioenleeftijd minder snel te laten stijgen. Ook wil het kabinet het deeltijdpensioen aantrekkelijker maken.

Bekijk ook: Rutte mengt zich in pensioenonderhandeling