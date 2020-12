Boodschappen niet bezorgd door blokkades boeren

Het zou gaan om ruim duizend bestellingen die geannuleerd zijn, maar Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Jumbo meldt ook de annulering van een aantal bestellingen.

Bij zogenoemde pickup points van Albert Heijn vangen sommige klanten eveneens bot, zo laten zij weten op social media.

’Lege schappen voorkomen’

Volgens Albert Heijn wordt met man en macht gewerkt om de supermarkten gevuld te houden. „We zetten alles op alles om lege schappen te voorkomen”, zegt een woordvoerster van de supermarktketen. Albert Heijn heeft te maken met blokkades bij distributiecentra in Zwolle, Geldermalsen en Oosterhout.

Boeren staan met hun trekkers eveneens voor een bevoorradingscentrum van Jumbo in Raalte. „We zetten alles op alles om de schappen schappen goed gevuld te houden en voor nu zien wij geen problemen”, meldt een zegsvrouw van Jumbo. Ook distributiecentra van Lidl in Heerenveen en Geldermalsen zijn geblokkeerd.

Boos

De boeren eisen dat de supermarkten hogere prijzen gaan betalen voor hun producten. Zijn zijn ook boos over een akkoord dat het kabinet sloot met de oppositie over de stikstofwet. Ze noemen de aangescherpte doelen, een halvering van de stikstofuitstoot in 2035, onhaalbaar.