Kalverstraat pakt weer goud als duurste winkelstraat

De P.C Hoofstraat eveneens in Amsterdam volgt op ruime afstand met een huurprijs van €2200. De Grote Staat in Maastricht, de Lange Elisabethstraat in Utrecht, de Lijnbaan in Rotterdam zijn ook in de bovenste regionen te vinden met alledrie een huurprijs van €1600.

De Spuistraat in Den Haag en de Demer in Eindhoven staan eveneens hoog genoteerd in de lijst van duurste winkelstraten met een huurprijs van €1250.

Wereldwijd spant Hongkong de kroon met de straat Causeway Bay waar huurders iets meer dan €24.000 moeten neerleggen. Ook de Upper 5th Avenue in New York is niet voor iedereen weggelegd met een huurprijs van bijna €21.000.

Volgens Frank van der Sluys, Head of Research Cushman & Wakefield Nederland, is een duidelijke concentratiebeweging van consumenten naar winkelgebieden en winkelstraten die de juiste mix van brands en functies bieden zichtbaar. „In winkelgebieden waar consumenten graag verblijven, blijven de winkelhuurprijzen op een hoog niveau.”