Macy's verhoogt omzetverwachtingen

In de afgelopen periode steeg de vergelijkbare omzet in winkels in eigen bezit met 3,1 procent tot 5,4 miljard dollar op jaarbasis. Volgens Macy's gingen de vergelijkbare verkopen daarmee voor het vierde kwartaal op rij omhoog. De nettowinst verdubbelde naar 62 miljoen dollar.

Macy's denkt nu dat de vergelijkbare omzet dit jaar sterker zal stijgen dan eerder werd voorspeld. De prognose voor de winst per aandeel werd aangescherpt.