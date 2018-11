Impact beleggen verandert de (beleggings)wereld

Kijk verder dan de onderneming

Hoe een onderneming omgaat met milieu en maatschappij maakt bij steeds meer professionele beleggers deel uit van het beleggingsproces. In ondernemingen met grote controverses en niet-duurzame producten en diensten zoals wapens en tabak wordt vaak al niet meer belegd. De focus ligt daarbij sterk op het proces en gedrag van de onderneming. Impact beleggers gaan nog een stap verder, legt Hendrik-Jan Boer van NN Investment Partners uit. “Bij impact beleggen kijken we daarnaast vooral naar de maatschappelijke impact van het product of de dienst van die onderneming.” Boer en zijn team van fondsbeheerders en analisten zoeken gericht naar innovatieve bedrijven die oplossingen bieden om de wereld beter te maken. Boer: “Door bij te dragen aan een oplossing voor bijvoorbeeld klimaatverandering of armoede.” Daarmee komen bijzondere bedrijven op de radar van het team. “Zo beleggen we in een ziekenhuisgroep in India die zich richt op efficiënte diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten, maar ook in een onderneming die technologie ontwikkelde die de efficiëntie van zonnepanelen substantieel verhoogt.”

Breng de werkelijke impact in kaart

Impact fondsen weten als geen ander hoe ze niet-financiële rendementen in kaart moeten brengen. Die data krijgen een steeds belangrijker rol in het beleggingsproces. Boer: “We gebruiken verschillende indicatoren om de maatschappelijke impact van de bedrijven in portefeuille te beoordelen. In de portefeuille is bijvoorbeeld een aluminiumproducent opgenomen die zeer lichte materialen voor de automobielindustrie maakt. De impact daarvan is groot, want hoe lichter de auto, hoe lager de CO2-uitstoot.” Alle impact indicatoren wegen mee bij een beleggingsbeslissing. “De productie van aluminium is energie-intensief, het speelt dan ook een rol bij onze beleggingsbeslissing dat deze onderneming twee derde van de benodigde energie met waterkracht opwekt.

Hendrik-Jan Boer, Head of Sustainable Investments at NN Investment Partners Ⓒ Sander Nieuwenhuys

Verbeter de risico-rendementsverhouding

Impact beleggers richten zich op een beleggingsuniversum met bedrijven die een duidelijke positieve impact op de maatschappij hebben. Beleggingen in tabak, wapens, gokken, en ondernemingen die negatief gedrag vertonen op het gebied van milieu en arbeidsvoorwaarden worden uitgesloten, gelijk aan veel duurzame beleggingsfondsen. Boer en zijn team zien hoe die focus een positieve invloed op de risico-rendement verhouding van de portefeuille heeft. “We beleggen in innovatieve ondernemingen die goed zijn voorbereid op de toekomst. Zij zijn aantoonbaar minder kwetsbaar voor imagoschade en schandalen.” Grondige research heeft het team in het verleden behoed voor investeringen in bedrijven die hun duurzame ambities niet konden waar maken. Het geheim? Boer: “We gaan niet uitsluitend af op het verhaal van het management van een onderneming. Onze eigen data moet laten zien of de mooie duurzame plannen ook daadwerkelijk binnen de onderneming worden uitgevoerd.”

Kies voor engagement

Nauw overleg met de ondernemingen waarin wordt belegd is voor impact beleggers cruciaal. Het engagement met de bedrijven gaat verder dan alleen het incidenteel aanspreken van ondernemingen op niet-duurzame activiteiten. Boer: “We willen met de ondernemingen waar we in investeren een lange termijn relatie aangaan. Waar mogelijk delen we onze kennis om bij te dragen aan de groei van de onderneming. Bijvoorbeeld door best practices te delen over het verzamelen van data over de maatschappelijke impact die ze bereiken. Bijvoorbeeld de gestegen overlevingskansen van patiënten of de verminderde uitstoot van CO2. Zo krijgt ook de rest van de wereld beter inzicht in hun innovatieve oplossing voor maatschappelijke problemen. Dat kan niet alleen een positieve invloed hebben op het financiële rendement van de beleggingen. Ook de wereld vaart er wel bij, weet Boer. “Door groei kunnen bedrijven dan hun maatschappelijke impact vergroten. Geweldig als we met onze ervaring dat proces kunnen versnellen.”

