Column: Duiven, haviken en mussen bij Fed

Beslissen wat met de rente te doen, is echter voorbehouden aan een groep monetair geschoolden die achter de grote, ovale mahonietafel zitten, de leden van het comité. ‘Een groep’ want waar ieder lid over het monetaire beleid mag meepráten, zijn er anno 2018 slechts 9 die uiteindelijk erover mogen stémmen. Behalve de huidige vier leden van het dagelijks bestuur, hebben ook vijf van de twaalf presidenten van de regionale centrale banken stemrecht. De baas van het Fed-filiaal in New York mag altijd meestemmen. Wie andere vier zijn, is geregeld in een roulatieschema. Per 1 januari van elk jaar rouleren ze.

Tot 1 januari 2019 bepalen de regionale monetaire opperhoofden uit San Francisco, Atlanta, Richmond en Cleveland het rentebeleid samen met de Fed-voorzitter Jerome Powell en zijn dagelijks bestuur. Op 1 januari 2019 gaat dat voorrecht over naar hun collega’s uit Chicago, Boston, St. Louis en Kansas City. Behalve wellicht leuk, is het bovenstaande ook zeer relevant. Het maakt immers heel wat uit wie zijn of haar hand omhoog mag steken voor de koers van de bank.

De markt onderscheidt drie soorten centrale bankiers: de haviken, de duiven en de rest, die ik maar de mussen zal noemen. Haviken zijn diegenen die maar wat graag de rente willen verhogen en die verlagen alleen als het écht niet anders kan en dan ook het liefst zo min mogelijk. Duiven zijn hun collega’s die altijd wel een reden kunnen verzinnen om de rente te kortwieken en zo laag mogelijk te houden. Wie niet tot een van deze twee vogelsoorten behoort, wordt heel saai neutraal genoemd. Een soort mus onder de centrale bankiers zeg maar.

Van de vier regionale presidenten die dit jaar het stemrecht hebben, is er één havik en zijn de andere drie mussen. Van de vier die hun plaats innemen per 1 januari 2019 zijn er echter drie haviken, waarvan één superhavik, en slechts één duif. Anders gezegd: de samenstelling van het rentecomité van de Fed vanaf het begin van 2019 wordt zodanig dat de modus operandi zomaar kan zijn dat de rente omhoog zal gaan tenzij het echt onverantwoord lijkt te zijn, waar dat nu eerder is dat de rente omhoog gaat, mits de economie meezit.

Die superhavik heeft sinds 2011 bijvoorbeeld tijdens bijna elke vergadering gepleit voor het verhogen van de rente. Ze zal vanaf januari zeker meteen gaan pleiten voor renteverhogingen gezien de huidige economische omgeving. Een pleidooi die op nogal wat instemming kan rekenen, gezien de samenstelling van het comité volgend jaar. Dat kan de langetermijnrentes in de VS verder doen stijgen. Ervaring leert dat vervolgens de Europese rentes ook omhoog gaan.

Erik Bakker is directeur van OHV Vermogensbeheer.