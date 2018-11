Problemen door tekort aan personeel

Aan het begin van het vierde kwartaal werd 26% van de bedrijven belemmerd. Vooral in het vervoer en de zakelijke dienstverlening zijn de problemen groot. Zo’n 35% van de ondernemers in die sectoren zegt last te hebben van het tekort aan personeel. Ook in de bouwsector, de horeca en de sector informatie en communicatie zijn de personeelstekorten bovengemiddeld.

Noodklok

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland luiden de noodklok. ,,De arbeidsdeelname in Nederland is paradoxaal genoeg één van de laagste in Europa. Er is een groep van 1,5 miljoen Nederlanders die aangeeft te willen werken of meer uren te willen draaien. De begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind deze maand moet wat ons betreft dan ook in het teken staan van de vraag hoe we meer mensen richting de arbeidsmarkt kunnen krijgen.”

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen alle partijen, waaronder werkgevers, werknemers, het kabinet, gemeenten en uitkeringsinstantie UWV, op om met praktische oplossingen te komen. ,,Daarbij kan worden gedacht aan het verlagen van de tarieven van de inkomstenbelasting, het uitbreiden van de schooltijden en de naschoolse opvang, en het organiseren van werkstages voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.”

Volgens de werkgeversorganisaties loopt Nederland door het personeelstekort groei en welvaart mis. ,,De burger merkt het ook direct: die kan geen vakmensen vinden voor een verbouwing, komt op de wachtlijst in het ziekenhuis, en merkt op school dat er bij ziekte van leerkrachten geen vervanging is.”