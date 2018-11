Wall Street doet weer stap terug

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag weer met verliezen gesloten. Dit gebeurde onder aanvoering van tech- en financiële fondsen. Beleggers verwerkten verder weinig verrassende cijfers over de Amerikaanse inflatie en de perikelen rond de brexit. Ook zijn er zorgen over de impact van de bosbranden die in Californië woeden en dan vooral over wie er voor de schade zal opdraaien.