Ondernemer blijft administratie bespaard

Een motie van VVD-Kamerlid Helma Lodders daartoe krijgt steun van de hele coalitie. Ze vindt dat het tot te veel administratieve lasten leidt als kleine ondernemers vier keer per jaar aangifte moeten doen over de btw.

De Kamer wil dat het mogelijk blijft om eens per jaar aangifte te doen voor kleine ondernemers en natuurlijke personen.

Het is een van de weinige - relatief kleine - aanpassingen in de belastingplannen van het kabinet na vier dagen debat in de Tweede Kamer erover. De oppositie heeft er weinig aan kunnen veranderen en klaagt er dan ook over dat een groot pakket aan moeilijke maatregelen er op deze manier doorheen geloodst wordt.