Geld straks nooit meer in de wacht

Bij dit zogenoemde ’realtime betalen’ wordt geld via mobiel- of internetbankieren binnen 5 seconden van de ene naar de andere bankrekening overgeboekt, zelfs naar een rekening bij een andere bank. Momenteel duurt dit enkele uren of een dag, in geval van zon- of feestdagen zelfs enkele dagen. Deze wachtduur wordt vanaf de jaarwisseling teruggebracht naar maximaal 5 seconden. Dit dankzij de bouw van een ’gloednieuwe snelweg’ om geld over te boeken, aldus directeur Piet Mallekoote van Betaalvereniging Nederland, waarin alle banken en spelers in het betalingsverkeer verenigd zijn.

"Binnen 5 seconden op andere rekening"

De eerste banken die de flitsbetalingen gaan introduceren, zijn ABN Amro, ING, Rabobank, SNS, ASN, Regiobank en Knab. Dit moet snel leiden tot een meer dynamisch betaalverkeer en nieuwe betaaldiensten. Niet alleen gaat het delen van rekeningen uit het café sneller, maar een taxi betalen of tweedehands fiets of auto kopen kan direct via een overboeking met de bank-app. „Ook het salaris zou altijd precies op de vierentwintigste van de maand op de rekening kunnen staan, in plaats van rond de vierentwintigste”, aldus Mallekoote. De verwachting is dat banken en bedrijven met ’bulkbetalingen’ snel dergelijke innovaties gaan introduceren op de nieuwe ’betalingsrails’.

Flitsbetalingen

Bedrijven en zzp’ers spinnen garen bij flitsbetalingen, omdat zij bijvoorbeeld hun voorraden beter kunnen afstellen als facturen direct worden betaald of weekendomzet onmiddellijk op de rekening staat. De wens om flitsbetalingen mogelijk te maken stamt al uit 2014, toen de ergernis onder consumenten en bedrijven over de wachtduur van betalingen steeds groter werd. Vanwege de complexiteit van de oude manier van banken om geld naar elkaar over te maken, werd besloten een volledig nieuw technisch systeem te bouwen. Dit duurde alleen enkele jaren, omdat het volgens Mallekoote feilloos moet zijn: „Het systeem mag er nooit uit liggen.”

Om die reden worden flitsbetalingen na de jaarwisseling geleidelijk geïntroduceerd. In het voorjaar moet het bij alle banken in Nederland mogelijk zijn. De nieuwe snelheid waarmee geld wordt overgemaakt maakt het voorkomen van witwassen niet per definitie moeilijker, aldus programmamanager Inge van Dijk. „Voor banken blijft het belangrijk om te weten wie hun klanten zijn. Zij moeten goed monitoren of er niets vreemds in de keten van betalingen plaatsvindt.”