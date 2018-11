Nikkei lager onder aanvoering banken

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,2 procent in de min op 21.803,62 punten. De banken Sumitomo Mitsui Financial Group en Mizuho Financial Group verloren respectievelijk 3,1 procent en 1,7 procent na publicatie van de resultaten. Beleggers waren vooral teleurgesteld dat beide banken de winstverwachtingen voor het lopende boekjaar onveranderd lieten, terwijl was gehoopt op een verhoging. Telecomconcern Softbank en robotmaker Fanuc, twee zwaargewichten in de index, zakten 2,7 procent en 1,9 procent.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,9 procent in de plus en de beurs in Shanghai won 0,8 procent. Het Chinese internetbedrijf Tencent dikte 4 procent aan dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een nipte winst van 0,1 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,4 procent.