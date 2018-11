NN verbetert kwartaalresultaat

De nettowinst steeg met 7,3 procent tot 788 miljoen euro. Het operationele resultaat uit voortgezette activiteiten, een belangrijke indicator voor de winstgevendheid, dikte met ongeveer hetzelfde percentage aan tot 463 miljoen euro. Marktkenners rekenden door de bank genomen juist op een daling van het operationele resultaat en de nettowinst.

De Nederlandse levensverzekeringen, de grootste tak van NN, droeg bijna 10 procent meer bij aan het resultaat. Elders in Europa en in Japan liep het resultaat juist met bijna 15 procent terug.

Kapitaalbuffer

Ook de belangrijke kapitaalbuffer Solvency II pakte met 239 procent hoger uit dan verwacht. Een kwartaal eerder stond de indicator, die iets zegt in hoeverre verzekeraars aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, nog 226 procent.

Topman Lard Friese kijkt terug op een sterk kwartaal. ,,De prestaties van dit kwartaal laten zien dat we goed opschieten met de uitvoer van onze strategie, die draait om de integratie van Delta Lloyd, prestatieverbeteringen, versnelling van de verandering van het business model en verstandige toewijzing van kapitaal."

Friese liet in een toelichting weten dat NN openstaat voor kansen op het overnamevlak in binnen- en buitenland, mits die aansluiten bij de huidige activiteiten. ,,We kijken daar serieus naar, als het passend is", zo gaf hij aan. Op specifieke namen die worden genoemd in het geruchtencircuit, zoals die van Vivat, wilde hij echter niet ingaan.