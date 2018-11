VolkerWessels neemt weer last op sluisproject

Eerder schreef VolkerWessels al tientallen miljoenen af op het OpenIJ-dossier, net als partner BAM. De extra kosten voor VolkerWessels komen dit jaar al uit op 37,5 miljoen euro. Het consortium OpenIJ is momenteel met banken in overleg over het financieringsschema voor het project.

De afschrijvingen zijn ook duidelijk zichtbaar in de resultaten over de eerste negen maanden van het jaar. De nettowinst van de bouwer kwam in die periode uit op 61 miljoen euro. Dat betekende een daling met 15 procent op jaarbasis. Exclusief de OpenIJ-impact was sprake van bijna een kwart meer winst.

Orderboek

De omzet over de periode januari tot en met september steeg met 5 procent tot 4,2 miljard euro. Verder zat het orderboek van de bouwer naar eigen zeggen nog nooit zo vol. VolkerWessels heeft nog voor bijna 8,9 miljard euro aan werk op de plank liggen. Voor het hele jaar rekent het bouwbedrijf verder op een bedrijfsresultaat (ebitda) van 250 miljoen euro. Dat is inclusief de impact van OpenIJ. Daarmee is VolkerWessels minder positief dan in een eerdere raming.

Topman Jan de Ruiter van VolkerWessels wees in een toelichting op de handelsupdate onder meer op de vorderingen die momenteel in IJmuiden wel worden gemaakt. Ook over de algehele bedrijfsvoering toonde hij zich tevreden. Dat gold in het bijzonder voor de divisie Construction & Real Estate Development.

Minder huizen verkocht

Verder viel op dat VolkerWessels in de voorbije maanden fors minder huizen verkocht. Dit komt onder meer door de vertraging bij het afgeven van bouwvergunningen. Verder speelt timing bij het sluiten van overeenkomsten met vastgoedinvesteerders hier een grote rol, aldus de bouwer.

VolkerWessels zei verder aandeelhouders te belonen met een interim-dividend van 0,28 euro per aandeel, gelijk aan vorig jaar.

