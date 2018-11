Meer winst voor Belgisch KBC

KBC zette een nettowinst van 701 miljoen euro in de boeken. Dat is 1 procent meer dan een jaar eerder. Kenners rekenden in doorsnee op een resultaat van 673 miljoen euro. Topman Johan Thijs sprak van een ,,uitstekend resultaat''. Wel waarschuwt KBC voor verschillende ontwikkelingen die de prestaties mogelijk dwars kunnen gaan zitten, zoals een verdere escalatie van de handelsoorlog, de brexit en onrust in Italië.

De totale inkomsten van KBC kwamen uit op bijna 1,9 miljard euro in de periode juli tot en met september.