Eurocastle biedt op eigen aandelen

Het inschrijvingsaanbod op de aandelen wordt naar verwachting op 20 december afgewikkeld. Per die datum wordt ook het huidige aandeleninkoopprogramma, tot 2 miljoen euro, verlengd tot 6 maart 2019.

De inkomsten uit operaties (funds from operations of FFO) kwamen in de eerste negen maanden van het jaar uit op 21,8 miljoen euro. De aangepaste nettovermogenswaarde bedroeg in die periode 418,7 miljoen euro. De onderneming keert een kwartaaldividend uit van 0,15 euro per aandeel. Eurocastle investeert tegenwoordig als 'closed end'-fonds uitsluitend in Italië in vastgoedleningen waarbij schuldenaren in gebreke blijven (non-performing loans), en andere aan vastgoed gerelateerde activa.