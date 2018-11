Beurs (slot): Britse stress brengt AEX van slag

De AEX-index eindigde 0,4% lager op 524,89 punten na in de late middaghandel nog onder de 520 punten te zijn gezakt. De AMX ging 0,7% achteruit naar 719,27 punten.

Elders in Europa hadden de beursgraadmeters eveneens de wind tegen. De Franse CAC 40 en de Duitse DAX verloren 0,7% en 0,5%.

De Brexit hield de gemoederen van beleggers opnieuw bezig. Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING betwijfelt of het parlement het principeakkoord in navolging van het kabinet zal goedkeuren, na het opstappen van onder meer de minister van Brexitzaken. „Er is heel veel ophef en ook in haar eigen partij neemt de steun voor premier May af. Bij een afwijzing zal de onzekerheid toenemen. De economische impact is anderzijds moeilijk te overzien.”

Wiersma denkt dat beleggers zich uiteindelijk weer op de economie en de bedrijven zullen richten. „Economisch gaat het goed. En nu het kwartaalcijferseizoen vrijwel achter de rug is, kunnen Amerikaanse bedrijven hun aandeleninkoopprogramma’s hervatten. Ook denk ik dat de kans op een snelle handelsdeal tussen de VS en China is toegenomen door de verkiezingswinst van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Ook Trump beseft dat een deal belangrijk is om de economische groei op peil te houden.”

In de AEX had vooral ING een mindere dag met een koersverlies van 2,3% in navolging van de malaise rond de Britse bankensector vanwege de brexit-sores. ASML drong de eerdere flinke averij terug tot een daling van 0,5%.

Biotechnologiebedrijf Galapagos liet 0,9% liggen, ondanks een positief analistenrapport van Raymond James. De Amerikaanse zakenbank kwam met een hoog koersdoel en een 'strong buy'-advies.

NN boekte een plus van 1,1%, op het bericht dat de nettowinst in het afgelopen kwartaal onverwacht is gestegen.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell werd, gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan van $0,47, 1,3% meer waard. Het verdere herstel van de olieprijzen hielp de olie- en gasmaatschappij.

Bij de middelgrote fondsen leverde Adyen nog eens 4,3% in. De betalingsdienstverlener daalde woensdag al fors, omdat het aandeel niet wordt opgenomen in de indices van MSCI. TomTom kreeg een aderlating van 3,9% te verwerken. Daarmee werd de recente opmars een halt toegeroepen.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore won 3.1%, in reactie op de verhoging van zijn winstprognose.

Air France KLM klom 1,5%, na een koopadvies van vermogensbeheerder Kepler Cheuvreux.

Smallcap VolkerWessels duikelde 7,2%, na de publicatie van slecht ontvangen kwartaalcijfers. Analisten waren vooral ontstemd over het resultaat in de Nederlandse infrastructuur.

Handelshuis Pon heeft zijn belang in fietsenfabrikant Accell (-0,3%) verder vergroot tot 11,6%. Pon mikt voorlopig op een belang van maximaal 20%.

Gecorrigeerd voor het speciale dividend van €1,05 dat van de koers is afgegaan, won investeringsmaatschappij Value8 op de lokale markt 2,2%.