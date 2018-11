Bouygues krikt resultaten op

Parijs - Het Franse conglomeraat Bouygues heeft in de eerste negen maanden van dit jaar zijn resultaten verbeterd, geholpen door groei bij zijn telecomdivisie. Bouygues Telecom zag het aantal mobiele klanten sinds begin dit jaar met 1,4 miljoen toenemen. Bouygues is concurrent op de Franse telecommarkt van het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice Europe.