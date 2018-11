'Sterk kwartaal NN met goede voortekenen'

De onderliggende nettowinst pakte met 463 miljoen euro hoger uit dan de 413 miljoen euro waar in de markt gemiddeld op werd gerekend. De Nederlandse levensverzekeringen droegen sterk bij aan het resultaat, maar KBC houdt er rekening mee dat een normalisering van de prestaties van die tak voor de hand ligt.

Een analist van Goldman Sachs sprak van geruststellende resultaten. ,,Over de hele linie zien we dit als stevige resultaten." De vraag is volgens de marktkenner nu hoe de houdstermaatschappij kapitaal gaat toewijzen.

Resultaten

De resultaten waren volgens ING weliswaar duidelijk beter dan verwacht, maar als onder meer een eenmalige meevaller van 14 miljoen euro buiten beschouwing wordt gelaten dan komen ze redelijk overeen met de gemiddelde consensus.

KBC heeft een koopadvies voor het aandeel met een koersdoel van 42 euro. Goldman heeft NN op neutral staan met eveneens een koersdoel van 42 euro. ING heeft NN op zijn kooplijst staan met een koersdoel van 43,50 euro. Het aandeel NN was omstreeks 10.00 uur met een winst van 2,3 procent de grootste stijger in de AEX, op 38,69 euro.