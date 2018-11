'Geen grote verrassingen bij SBM Offshore'

Volgens KBC zijn de belangrijkste punten in het bericht de verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar, de toezegging voor de bouw van een tweede romp onder het Fast4Ward-programma en de afschrijvingen van in totaal 45 miljoen dollar in Brazilië en de Verenigde Staten.

KBC stelt positief te blijven over SBM, waarbij de bank wijst op het groeiende aantal FPSO's in de markt, de hernieuwde toegang van SBM tot Brazilië en de goede positie van het bedrijf in het olieveld bij Guyana, plus het Fast4Ward-productieconcept. Het advies is dan ook buy, met een koersdoel van 20 euro.

Handelsbericht

NG verklaart dat het handelsbericht van SBM er over het algemeen redelijk uitziet, zonder groot nieuws. De bank stelt echter vraagtekens bij de afschrijving in Brazilië in verband met stilleggen van een scheepswerf voor nog eens twee jaar. Dat kan volgens ING betekenen dat er terughoudendheid is bij het meedingen naar opdrachten in het land, omdat de werf SBM helpt om aan de eis voor lokale productie te voldoen.

Al met al is ING positief over SBM, gezien de verwachtingen voor de markt en de kansen voor de onderneming. Volgens ING is de lage beurskoers van SBM niet rechtvaardig. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 20 euro.

Bernstein is eveneens van mening dat het bericht ,,weinig inspirerend'' is. De marktvorsers hanteren het advies marketperform, met een koersdoel van 15 euro. Het aandeel SBM noteerde donderdagochtend omstreeks 09.55 uur een plus van 1,1 procent op 14,25 euro.