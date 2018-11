’Een op de zes overweegt andere zorgverzekering’

Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Pricewise onder duizend geënquêteerden. Alle zorgverzekeringen hebben uiterlijk deze week hun premies voor 2019 bekendgemaakt. De premies stijgen met gemiddeld 5,6%.

Bekijk ook: Zoveel duurder wordt de zorgverzekering

Meer dan de helft van de ondervraagden, 56%, geeft aan polissen te willen vergelijken. De vergelijkingssite deed hetzelfde onderzoek in 2016. Toen gaf slechts 23% aan zorgverzekeringen te willen vergelijken.

Dat zo weinig mensen ieder jaar overstappen van zorgverzekering, is best opvallend omdat de basisverzekering bij elke maatschappij hetzelfde is. Door voor de goedkoopste optie te kiezen, kan veel worden bespaard.

Aanvullend

De pakketten van aanvullende zorgverzekeringen zijn volgend jaar kariger dan dit jaar, blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer.

Bekijk ook: Aanvullende zorgpolis verder uitgekleed

Mensen nemen deze verzekering alleen als zij vrij zeker weten dat ze er gebruik van zullen maken. Daardoor zijn de verzekeringen verlieslatend. Volgend jaar zullen dus ofwel de pakketten worden uitgekleed, ofwel de premies stijgen.