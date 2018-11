Ⓒ ANP XTRA

Alle huizen in Nederland losmaken van aardgas is ,,een ambitieus streven”, meent Faith Birol, directeur van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). ,,Maar als huishoudens voor verwarming overstappen op elektriciteit, moet je je wel afvragen waar die stroom vandaan komt”, waarschuwt Birol in gesprek met De Telegraaf.