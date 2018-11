’Particuliere belegger komt bedrogen uit’

Daarvoor waarschuwt Charles Prideaux, hoofd producten bij vermogensbeheerder Schroders, met €515,5 miljard onder beheer. Daaronder Nederlandse pensioenfondsen en institutionele investeerders.

,,Schulden worden de handrem op vraag en groei”, aldus Prideaux. ,,Denk niet dat komende renteverhogingen op zichzelf voldoende zullen zijn om je inkomsten te redden. De duimschroeven worden verder aangedraaid.”

De rendementen van 10% en meer van afgelopen jaren wereldwijd zijn volgens Prideaux simpelweg niet houdbaar. ,,Maar beleggers zijn er gewend aan geraakt, ze zullen het verwachten maar komen bedrogen uit.”

Megaschuld

De ECB gaat volgend jaar de financiële steun aan de markt afbouwen. ,,We moeten nog maar zien hoe dat uitpakt, maar die opgebouwde steun ter grootte van $15,7 biljoen sinds 2008 moet de markt gaan opvangen”, aldus Prideaux.

Particulier moet aan de slag om pensioen zeker te stellen, aldus vermogensbeheerder Schroders. Ⓒ AFP

Banken hebben hun buffers de laatste jaren volgens Europese eisen verder moeten versterken. Daardoor zullen zij aanzienlijk minder krediet verstrekken als bedrijven – al overladen met schuld – daar bij nieuwe tegenvallers om gaan vragen.

Ook pensioenfondsen, die wereldwijd al worstelen om hun verplichtingen na te komen, zullen als investeerders – traditioneel in infrastructuur maar steeds meer in energiezuiniger projecten – vaker aan de zijlijn blijven. „Zij moeten vaker in beleggingen andere inkomstenbronnen zoeken, veelal tegen meer risico”, zegt Philippe Respinard, verantwoordelijk voor obligatiebeleggingen bij het Britse Schroders.

Ruwe zee

De oplopende obligatierentes schrikken veel beleggers af. Die markt zal komende tijd een ruwe zee blijken. ,,De volatiliteit in deze markt stijgt, met heel scherpe uitslagen, met soms 20 tot 30 basispunten op en neer, weinig liquiditeit. Die volatiliteit zal nog lang blijven”, zegt Respinard.

De economische groei vertraagt komende jaren wereldwijd bovendien door een toenemend gebrek aan jonge gekwalificeerde werknemers. Tegelijkertijd vergroot de vergrijzing. Wie werk heeft gaat de komende jaren meer betalen voor voorzieningen die de overheden minder kan financieren: zijn zijn met handen en voeten gebonden vanwege de door grote schulden.

Bekijk ook: Schroders sluit lucratieve deal met Lloyds