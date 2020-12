Verzekeraar NN op vingers getikt om reisje naar Olympische Spelen

Het reisje werd in 2016 aan de tussenpersonen aangeboden door de schadeverzekeringstak van Delta Lloyd. Dat bedrijf is inmiddels opgegaan in NN, waardoor die verzekeraar nu de boete krijgt opgelegd.

Volgens de AFM is een reisje een niet toegestane vorm van beloning. Dat geldt zelfs als de deelnemers zelf alle kosten zouden dragen, wat in deze zaak niet het geval was, want de exclusiviteit van de reis vormt namelijk ook een beloning. Delta Lloyd organiseerde de reis voor twaalf medewerkers van financiële dienstverleners waar de verzekeraar mee samenwerkte.

Het provisieverbod is in het leven geroepen om te zorgen dat tussenpersonen geen ander belang dan dat van de klant hebben om een bepaald product aan te bieden. Adviseurs en beleggers mogen daardoor geen vergoeding of beloning ontvangen van de aanbieder van onder meer pensioen- en schadeverzekeringen.