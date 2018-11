'Credit Suisse wil honderden banen schrappen'

De Zwitserse bank rondt in december formeel een driejarige periode van reorganisaties af. Die hielpen Credit Suisse de afgelopen kwartalen de winst op te voeren, maar er blijven nog pijnpunten. Zo draaide de handelsdivisie in het voorbije kwartaal onverwachts verlies.

Topman Tidjane Thiam doet in december de strategische koers voor de komende jaren uit de doeken. Sinds zijn aantreden in 2015 is Credit Suisse zich meer gaan richten op vermogensbeheer en opkomende markten, ten koste van de handelsdivisie. Daarnaast gaf de bank meer aandelen uit om nieuw kapitaal aan te trekken.