’Onnodige ongelukken door aantrekkende economie’

De Inspectie SZW, bij velen nog bekender als de Arbeidsinspectie, ontvouwt vandaag haar plannen voor de komende vier jaar. De toezichthouder krijgt de komende jaren vijftig miljoen euro extra van het kabinet, onder meer om meer inspecteurs in te huren. Die inspecteurs moeten de ’negatieve ontwikkelingen’ tegengaan die Kuiper op de arbeidsmarkt signaleert.

Doordat de economie op volle toeren draait, moeten werkgevers en werknemers bijvoorbeeld productiever worden. Maar terwijl de werkdruk toeneemt, daalt de aandacht voor veiligheid op de werkvloer, constateert Kuipers. „Meer onnodige ongelukken en een groter risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen – dat is een trend die al jaren aanhoudt”, aldus de inspecteur-generaal. Bovendien gaan steeds meer werkgevers, om hun personeelstekorten tegen te gaan, over op de inhuur van buitenlandse werkkrachten. Daarbij gaan ze vaak over de grenzen van de wet heen, aldus Kuipers. „Deze mensen zijn kwetsbaar voor onderbetaling, slechte arbeidsomstandigheden en soms ook uitbuiting. Ze zijn bereid om lange dagen te maken, tegen veel te lagen uurlonen.”

Burn-out

Tegelijk met de gevaren van te hoge werkdruk en personeelstekorten ziet de Inspectie ook nieuwe gevaren opdoemen. Zo gaat de toezichthouder volgend jaar experimenteren met manieren om pesten op de werkvloer en burn-outs tegen te gaan. De gevolgen daarvan kosten de economie volgens sommige berekeningen bijna twee miljard euro per jaar. Bedrijven gaan in 2019 proefdraaien met een onder meer door TNO ontwikkelde antipestmethode.

Ook discriminatie op de arbeidsmarkt, vooral van moslims, 50-plussers en grote migrantengroepen, krijgt de komende jaren meer aandacht van de Inspectie. Die ziet meer gevaar in discriminatie dan in zaken als fysieke belasting, en zou het liefst ook bedrijven op de vingers kunnen tikken als ze tijdens sollicitatieprocedures bepaalde groepen op basis van achtergrond, geloof of leeftijd achterstellen.

Ten slotte wil de Inspectie werknemers ook beter beschermen tegen ’sluipmoordenaars’: giftige stoffen waarvan de schadelijke effecten pas jaren later duidelijk worden. Van die stoffen is vooral chroom-6 de laatste jaren flink in het nieuws geweest: de toenmalige Arbeidsinspectie zou sinds 1993 gewaarschuwd hebben voor het gevaar van die stof op lange termijn, maar een van de grootste verbruikers van de stof – Defensie – sloeg die waarschuwingen in de wind. Kuiper wil kijken of hij bedrijven kan verplichten om informatie over gevaarlijke stoffen met elkaar te delen.