TomTom rekent op snelle verkoop Telematics

TomTom kondigde eerder aan de opties voor de divisie die producten voor het beheer van een wagenpark aanbiedt te verkennen. Goddijn meldde dat het bedrijf bij een verkoop van de divisie moet nadenken of het alleen door wil of samenwerkingen aan wil gaan. Daarop veerde de beurskoers van TomTom stevig op.

Een drietal investeerders kwam naar verluidt al met ongevraagde biedingen op TomTom. Maar het bedrijf zou momenteel geen biedingen op het hele bedrijf in overweging hebben.

Concurrentie

Goddijn onderstreepte donderdag nogmaals dat TomTom openstaat voor meer samenwerking met autofabrikanten en techbedrijven. Maar het toekomstige succes van de onderneming zou niet van dit soort deals afhangen. ,,We zijn een onafhankelijk bedrijf en we floreren juist voor een belangrijk deel omdat we het Zwitserland zijn van de kaartentechnologie'', aldus Goddijn, die verder geen commentaar gaf op de ,,geruchten'' die rondgaan.

TomTom heeft de laatste tijd steeds meer concurrentie van techbedrijven als Google. Dat bedrijf biedt zijn eigen kaarten aan, heeft met Android een besturingssysteem dat ook aan automakers kan worden geleverd en werkt aan zelfrijdende auto's waarvoor het ook deals sluit met automakers. De voorbije maanden snoepte Google een aantal klanten van TomTom af.

Ondanks die concurrentie is Goddijn overtuigd dat TomTom het nog in zich heeft. Het bedrijf gaat voor het hele jaar uit van een omzet van 850 miljoen euro. In 2007 ging nog een jaaromzet van 1,7 miljard euro in de boeken. ,,Kunnen we teruggaan naar 1,7 miljard euro? Ik denk dat we dat kunnen'', stelt de topman. ,,We zijn oké. We worden niet gedwongen om iets stoms te doen. We hebben geen haast.''