Lagere omzet winkelbedrijf J.C. Penney

In het op 3 november afgesloten derde kwartaal werd een totale omzet behaald van ruim 2,7 miljard dollar, een daling van meer dan 5 procent vergeleken met een jaar eerder. Het nettoverlies bedroeg 151 miljoen dollar, tegen een min van 125 miljoen dollar een jaar geleden. De onderneming is negatiever geworden over de verkoop in het gehele boekjaar.

J.C. Penney wordt sinds korte tijd geleid door topvrouw Jill Soltau, na het vertrek van topman Marvin Ellison naar doe-het-zelfbedrijf Lowe's in mei. Soltau wordt gezien als iemand met ruime ervaring in de detailhandel.