Manchester United scoort ook financieel minder goed

ManUtd is nog altijd de rijkste voetbalclub ter wereld. In de drie maanden tot 1 oktober, het eerste kwartaal van het boekjaar, wist de club 135 miljoen pond (153 miljoen euro) aan omzet binnen te harken. Dat was een jaar eerder nog bijna 144 miljoen pond. Clubvoorzitter Ed Woodward rekent voor het hele seizoen op een recordomzet van 615 miljoen tot 630 miljoen pond. Hij beloofde dat de club blijft investeren in spelers en in de jeugdopleiding.

Op het veld zijn de prestaties van ManUtd overigens minder. De club staat momenteel achtste in de hoogste Engelse voetbaldivisie. Wel ligt de club op koers voor overwintering in de lucratieve Champions League.