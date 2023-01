Beursblog: AEX sluit boven 750 punten

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

De AEX is vrijdag voor het eerst dit jaar boven 750 punten gesloten, geholpen door een Amerikaans inflatiecijfer dat ruimschoots aan de verwachtingen voldeed. Vooral Signify was in trek, in reactie op zijn meevallende prognose. Zwaargewicht Shell liet ook een mooie winst zien.