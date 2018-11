Motie van wantrouwen dreigt voor May

Hij heeft de steun nodig van 47 partijgenoten uit het lagerhuis om een dergelijke motie in stemming gebracht te krijgen. Of die steun er ook komt, is nog onduidelijk. In het Lagerhuis zitten 315 Conservatieven. Om May als partijleider uiteindelijk af te zetten, moeten 158 leden daarvoor stemmen.

Voorafgaand aan het debat namen donderdagochtend vijf leden van het Britse kabinet al ontslag uit onvrede over de concept-brexitdeal die de regering met de Europese Unie heeft onderhandeld.

Rees-Mogg, partijgenoot van premier May, verklaarde deze week al niet voor de deal te kunnen stemmen, omdat May niet levert wat ze beloofde. Hij riep andere partijgenoten van de premier op zijn voorbeeld te volgen. Britse media berichtten al dat ontevreden ’brexiteers’ binnen de partij een interne opstand tegen het leiderschap van May overwogen.