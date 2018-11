TomTom-rivaal HERE sluit deal met Tencent

Beide partijen hebben daarover een overeenkomst gesloten. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht. Het kaartenplatform van Tencent wordt gebruikt door verschillende diensten van de Chinezen, onder meer door WeChat. . Die socialemedia-app is een soort combinatie van Twitter, Facebook en WhatsApp. Met WeChat is het ook mogelijk om betalingen te doen, bijvoorbeeld voor het kopen van een vliegticket of het bestellen van een taxi. De app telt inmiddels al meer dan een miljard gebruikers.

